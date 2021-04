Il mercato dei semiconduttori va spesso di pari passo con l'innovazione dell'elettronica di consumo, visto che la muove. E per questo, i grandi brand si affidano sempre più avanzate, come nel caso di Xiaomi, vivo e OPPO che hanno messo le “mani” sul prossimo progetto di MediaTek: un chipset a 4 nm.

MediaTek, ecco perché il suo chip 4 nm intriga di più di un chip Qualcomm

Come sappiamo, l'idea di chipset con processo a 4 e 3 nm è nei piani di TSMC che li fornirà poi a Qualcomm e MediaTek, quindi non una novità, ma pare che la soluzione del produttore taiwanese, che potrebbe arrivare prima, piaccia molto di più a brand come Xiaomi, vivo e OPPO. Tra l'altro, pare che il progresso della produzione di questo semiconduttore è paragonabile a quella che ottiene Apple ogni anno, quindi con un impatto molto interessante sulla produzione di smartphone.

C'è anche un motivo per cui questi brand preferiscono MediaTek a Qualcomm: il chipmaker americano spingerà per chipset a 5 nm, quindi per la continuità, ma questo non implica costi minori e se pensiamo che il prossimo SoC 5G del colosso taiwanese costerà circa 80 dollari, non immaginiamo quanto invece possa costare quello dell'azienda di Cristiano Amon.

Attualmente MediaTek non ha commentato queste ultime notizie, ma ha ribadito solo che TSMC sarà il fornitore principale delle sue soluzioni hardware.

