L'uscita di LG dal settore degli smartphone è stato un duro colpo per il panorama mobile mondiale, che ha visto l'abbandono da parte di uno dei player storici. L'azienda precede di chiudere completamente il sipario entro il 31 luglio e intanto annuncia i piani di aggiornamento Android per i suoi flagship e conferma anche quali smartphone riceveranno le versioni 12 e 13 dell'OS del robottino verde.

Aggiornamento 12/04: LG ha rilasciato l'elenco degli smartphone che riceveranno Android 12 e 13. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

LG annuncia tre aggiornamenti Android per i flagship: tutti i dettagli

Tramite un comunicato ufficiale – lo trovate in fonte – il colosso tecnologico asiatico ha annunciato alcuni dettagli in merito al futuro degli attuali modelli top dopo la chiusura della divisione smartphone. Per tutti gli utenti preoccupati arriva la risposta di LG: i dispositivi premium del brand riceveranno fino a tre aggiornamenti del sistema operativo Android, in base all'anno di uscita del modello in esame.

La garanzia di tre update si applica ai telefoni LG premium rilasciati nel 2019 e successivi, facenti parti delle serie G, V, Velvet e Wing. Alcuni dispositivi del 2020 riceveranno due aggiornamento (ovvero LG Stylo e i telefoni della serie K).

Il gigante sudcoreano conferma che continuerà a produrre telefoni durante il secondo trimestre del 2021, in modo da soddisfare gli obblighi contrattuali verso partner e operatori. Insomma, almeno per un periodo di tempo limitato sarà ancora possibile acquistare smartphone LG, fintanto che sono presenti sul mercato. Il servizio di supporto e gli aggiornamenti software per la sicurezza continueranno a essere forniti temporaneamente e per determinati dispositivi.

Ecco gli smartphone LG che riceveranno Android 12 e 13 | Aggiornamento 12/04

Come abbiamo visto in precedenza, LG uscirà definitivamente dal settore degli smartphone a partire da luglio 2021, ma comunque non abbandonerà gli utenti a sé stessi. L'azienda ha già confermato alcuni dettagli in merito ai futuri aggiornamenti ed ora ha rilasciato (tramite il sito web ufficiale coreano) l'elenco degli smartphone LG che riceveranno l'update ad Android 12 e Android 13, prossime versioni dell'OS di Google.

Android 12 Android 13 Wing SI SI Velvet 5G SI SI Velvet 4G SI SI V50s SI NO V50 SI NO G8 SI NO Q31 SI NO Q52 SI NO Q92 SI NO

La roadmap ufficiale per Android 11

Per chi è interessato a conoscere anche lo stato dei lavori per Android 11, la stessa azienda ha pubblicato la roadmap ufficiale dedicata. In questo caso, l'update per i vari modelli che non l'hanno ancora ricevuto arriverà entro la fine del 2021.

Disponibile Velvet 5G SI Velvet 4G SI G8X SI G8S In arrivo – Q3 2021 Wing In arrivo – Q4 2021 K52 In arrivo – Q4 2021 K42 In arrivo – Q4 2021

Comunque il portale di LG Corea ha confermato che anche altri smartphone riceveranno Android 11 in futuro: si tratta dei modelli V50, V50S, Q31, Q51, Q52, Q61, Q70, Q92 e Q9 One. Comunque è bene tener presente un dettaglio importante: a volte LG ha rilasciato aggiornamenti software in patria ma non per altri mercati. Di conseguenza è bene prendere il tutto con le dovute precauzioni e aspettare una conferma anche da parte delle divisioni occidentali (Europa e Italia) di LG.

