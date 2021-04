LG promette fino a tre anni di aggiornamenti Android per i suoi top

L'uscita di LG dal settore degli smartphone è stato un duro colpo per il panorama mobile mondiale, che ha visto l'abbandono da parte di uno dei player storici. L'azienda precede di chiudere completamente il sipario entro il 31 luglio e intanto annuncia i piani di aggiornamento Android per i suoi flagship.

LG annuncia tre aggiornamenti Android per i flagship: tutti i dettagli

Tramite un comunicato ufficiale – lo trovate in fonte – il colosso tecnologico asiatico ha annunciato alcuni dettagli in merito al futuro degli attuali modelli top dopo la chiusura della divisione smartphone. Per tutti gli utenti preoccupati arriva la risposta di LG: i dispositivi premium del brand riceveranno fino a tre aggiornamenti del sistema operativo Android, in base all'anno di uscita del modello in esame.

La garanzia di tre update si applica ai telefoni LG premium rilasciati nel 2019 e successivi, facenti parti delle serie G, V, Velvet e Wing. Alcuni dispositivi del 2020 riceveranno due aggiornamento (ovvero LG Stylo e i telefoni della serie K).

Il gigante sudcoreano conferma che continuerà a produrre telefoni durante il secondo trimestre del 2021, in modo da soddisfare gli obblighi contrattuali verso partner e operatori. Insomma, almeno per un periodo di tempo limitato sarà ancora possibile acquistare smartphone LG, fintanto che sono presenti sul mercato. Il servizio di supporto e gli aggiornamenti software per la sicurezza continueranno a essere forniti temporaneamente e per determinati dispositivi.

