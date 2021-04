Il letto gonfiabile di Xiaomi è pronto in due minuti e con zero stress

Dopo il ribasso della Mi Band 6 (con Coupon) torniamo a parlare di accessori della compagnia cinese, ma stavolta ci spostiamo sulle novità della sua piattaforma di crowdfunding. La settimana comincia al meglio con un pratico letto gonfiabile, lanciato su Xiaomi YouPin a prezzo contenuto e dotato di un paio di caratteristiche che lo rendono il prodotto perfetto da avere sempre a portata di mano.

Xiaomi YouPin presenta un pratico letto gonfiabile dal prezzo conveniente

La portabilità, infatti, la fa fa padrona: una volta chiuso il letto gonfiabile presentato su Xiaomi YouPin diventa estremamente compatto ed entra senza problemi in una borsa per nulla ingombrante (come quella che accompagna il prodotto). Il materasso gonfiabile misura 1.80 x 90 cm; si tratta quindi di una soluzione singola, ma è in grado di sostenere fino a 150 kg. Il letto è dotato di un design ergonomico, realizzato per sostenere il corpo in una postura corretta.







Ovviamente non ci sarà bisogno di altri dispositivi per gonfiare il materasso: basterà la semplice pressione di un tasto e la pompa integrata farà il suo dovere, rendendo il letto operativo in meno di due minuti. Il materasso integra anche una batteria da 2.600 mAh che necessita di circa 4 ore per la ricarica completa; inoltre è possibile sfruttarla anche per caricare il proprio smartphone.

Il prezzo del nuovo letto gonfiabile di Xiaomi YouPin è di circa 38€ al cambio (299 yuan), una cifra decisamente appetibile. Dita incrociate e speriamo di vederlo anche alle nostre latitudini grazie ai soliti store!

