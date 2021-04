Non solo i produttori consumer si stanno sfregando le mani per il nuovo chipset Qualcomm, ma anche quelli che guardano al gioco mobile. Infatti, seppure sono stati altri i brand a presentare per primi smartphone con Snapdragon 888, Lenovo non sarà da meno e si prepara a sganciare la sua bomba della prima metà del 2021. Andiamo a scoprire tutte le novità, le indiscrezioni e le conferme ufficiali sul prossimo gaming phone Lenovo Legion 2 Pro, che si preannuncia un degno successore per l'attuale modello.

Aggiornamento 03/04: dopo aver scoperto com'è fatto il display del Lenovo Legion 2 Pro, scopriamo le caratteristiche principali del comparto batteria. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nella sezione “Hardware”.

Lenovo Legion 2 Pro sarà il più potente, innovativo e “freddo” del mondo

Design e display

Parlare del design del prossimo Lenovo Legion 2 Pro è cosa ardua. Il primo capitolo della gamma (qui trovate la nostra recensione) ha debuttato con un design unico ed atipico, con una selfie camera pop up posizionata lungo il bordo ed una dual camera principale localizzata al centro della scocca. Insomma, per qualcuno il demonio mentre per altri un look super aggressivo e mai visto prima. Al momento non è dato di sapere se la casa cinese riproporrà la stessa formula oppure se ci troveremo alle prese con un dispositivo da gaming totalmente diverso.

Parlando di display, scopriamo che il nuovo gaming phone avrà un pannello da 6,92″ Full HD+ (2460 x 1080 pixel) in 20.5:9 con refresh rate a 144 Hz. Sarà uno schermo AMOLED E4, quindi con una qualità visiva di alto profilo, come visto anche con Xiaomi Mi 11. Ma soprattutto sarà senza notch, probabilmente portando avanti la selfie camera pop-up del primo modello.

Hardware e benchmark

Il prossimo Lenovo Legion 2 Pro sarà mosso dallo Snapdragon 888 e secondo quanto afferma Chen Jin, Direttore Generale del dipartimento smartphone, il nuovo smartphone sarà il dispositivo gaming mobile più potente mai visto sul mercato. Ma non solo, dato che potrebbe essere anche il più innovativo ed il migliore nei consumi, dato che lo definisce il più “freddo“.

Il teaser nuovo teaser di Lenovo ci rivela che il prossimo Legion 2 Pro includerà al suo interno un impianto di raffreddamento avanzato, composto da una doppia ventolina per la dissipazione. Nell'immagine vediamo menzionato un “raffreddamento regolabile“, perciò l'utente potrebbe poter settare la velocità di operatività di queste ventoline.

Tornando alle specifiche, vi segnaliamo che il top di gamma da gaming è stato avvistato su Geekbench: precisamente si tratta di un dispositivo del brand siglato L70081. Probabile che di tratti proprio di Lenovo Legion 2 Pro vista la presenza dello Snapdragon 888 e di ben 16 GB di RAM (proprio come il predecessore). Lo smartphone ha totalizzato 1.129 e 3.763 punti in single/multi-core mentre lato software i benchmark mostrano Android 11 a bordo.

In termini di batteria, i teaser ci rivelano che Lenovo Legion 2 Pro potrà vantare un'unità maggiorata da 5.500 mAh. Sappiamo anche che sarà di nuovo a doppia cella e che avrà una ricarica estremamente rapida. Forte di una doppia porta USB Type-C, come il primo Legion potrà caricarsi a 90W con un caricatore ed un doppio cavo collegato in soli 30 minuti.

Lenovo Legion 2 Pro: data di presentazione e indiscrezioni sul prezzo

Il nuovo Lenovo Legion 2 Pro ha una data di presentazione: la compagnia cinese ha fissato l'evento di lancio per il prossimo 8 aprile. Ora resta da vedere se il debutto avverrà solo in Cina oppure se ci saranno già novità anche per gli utenti europei. In merito al presunto prezzo di vendita di Lenovo Legion 2 Pro, ad oggi non è stato ancora oggetto di leak: intanto, ricordiamo che il primo capitolo è arrivato in Italia in due varianti, da 899€ (12/256 GB) e 999€ (16/512 GB), ed è probabile che anche la nuova versione si muova intorno a queste cifre.

