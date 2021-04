Da quando la tecnologia è diventata un affare pressoché cinese, l'innovazione ha visto emergere tanti nuovi player. Tra questi, si sono assestati Huawei e Xiaomi, che sono attualmente nella Top 50 delle aziende più innovative del mondo nel 2021.

Huawei e Xiaomi tra le aziende più innovative del mondo: ecco dove sono in classifica

Fonte: Boston Consulting Group

Lo studio, condotto dalla nota Boston Consulting Group, ci mostra quelle aziende che nel 2021, ma anche poco precedentemente si sono distinte per innovazione tramite la loro tecnologia. Ci sono colossi di ogni settore, che vanno dall'elettronica, alla medicina (vedi Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson in graduatoria), al settore commerciale come Alibaba. Essere in una classifica del genere vuol dire tanto sotto un occhio di notorietà e affidabilità importante e proprio le compagnie di Lei Jun e Ren Zhengfei si sono distinte in merito.

Ma dove sono in classifica? Huawei è attualmente ottava, quindi addirittura in Top 10, mentre Xiaomi è trentunesima posizione, tra BOSCH e IKEA, con cui condivide sia il settore elettrico, sia automobilistico (a breve) e sia per lo smart home. Proprio per Xiaomi molto ha fatto la tecnologia sviluppata per Mi 11 Ultra, che va dal sistema di dissipazione al sensore sviluppato con Samsung. Per quanto riguarda Huawei, le numerose tecnologie automobilistiche e in generale a livello tecnologico l'hanno premiata in un anno davvero complesso.

Ma chi compone la top 10 di questa speciale classifica? Se volessimo partire dalla decima posizione, troveremmo: Pfizer, Sony, appunto Huawei, IBM, Samsung, Tesla, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) e… sì, al primo posto c'è Apple.

