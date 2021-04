Huawei si prepara a lanciare un mouse da gaming

Mentre Honor è alle prese con una rinnovata passione per la serie Play (con tre nuovi modelli nell'arco di un mese), per quanto riguarda Huawei siamo in attesa della fatidica serie P50. Mentre il peso del ban USA continua a farsi sentire, il colosso cinese ha le mani in pasta praticamente ovunque tra tecnologie per auto, 6G, HarmonyOS, cuffie e smartwatch. Effettivamente all'appello mancava solo una nuova periferica per PC ed ecco i primi dettagli su Huawei Wireless Mouse GT, fresco di certificazione.

Huawei Wireless Mouse GT (AD21): tutto quello che sappiamo finora

Il dispositivo in questione è stato certificato dal Wireless Power Consortium con la sigla AD21. Il database riporta anche il nome commerciale ed un'immagine che svela il look del dispositivo. Huawei Wireless Mouse GT presenta linee ben diverse da quelle degli attuali mouse senza fili della casa cinese, con un tocco di aggressività in più. La finitura opaca, dei moduli che sembrano LED RGB, forme spigolose: insomma pare quasi di avere a che fare con un mouse da gaming. Il dispositivo presenta il supporto alla ricarica wireless Qi.

Al momento non ci sono altri dettagli, né per quanto riguarda le caratteristiche che il periodo di uscita di questo nuovo prodotto. Non appena ci saranno novità le troverete direttamente in questo articolo.

