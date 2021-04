Huawei Watch GT 2 è sicuramente uno degli smartwatch più interessanti sul panorama Android. Uno dei “limiti” (molto relativi) di questo dispositivo è sicuramente la compatibilità dell'applicazione ad iOS, che però con l'ultimo aggiornamento dà finalmente la possibilità di avere uno store per le watch face proprio per Huawei Watch GT 2.

Huawei Watch GT 2: ecco il firmware con lo store per le watch face su iOS

Come possiamo quindi ottenere questa interessante feature per il wearable di Huawei? Molto semplicemente, aggiornato il Watch GT 2 alla versione del firmware 1.02.12.20, è possibile ora cambiare finalmente le watch face dall'applicazione Health del brand. Peccato però, che queste siano solo quelle gratuite (che è comunque un'ottima aggiunta visto che prima bisognava collegarlo per forza ad un Android), che per iOS sono una novità, ma per chi vuole qualcosa di più particolare è limitante.

Il brand assicura però che l'acquisto di watch face a pagamento verrà abilitato per iOS in seguito, quindi non c'è da temere. In ogni caso, il nuovo aggiornamento per Huawei Watch GT 2 aggiunge ora informazioni ambientali come l'alba ed il tramonto nell'applicazione meteo, le fasi lunari, la pressione atmosferica, nuovi esercizi fisici e tanto altro ancora.

Huawei consiglia ovviamente di aggiornare anche l'applicazione Health al fine di avere tutte le ultime versioni disponibili, obbligatoriamente con il Bluetooth attivato. La notizia è relativa non solo alla Cina, ma è disponibile anche da noi, quindi non vi resta che controllare gli update.

Se volete conoscere come va Huawei Watch GT 2, vi rimandiamo alla nostra recensione, sia testuale che video (che trovate sopra).

