Uno dei grossi limiti che possiamo trovare sugli smartphone Huawei attuali è sicuramente la compatibilità delle applicazioni. Ebbene, la stessa compagnia ha lanciato una nuova soluzione open source, Choice SDK, che permette agli sviluppatori di trasformare le applicazioni GMS (quindi legate ai servizi Google) in applicazioni HMS (quindi per i servizi Huawei), portandole quindi prima su AppGallery.

Huawei: con Choice SDK molte più applicazioni saranno compatibili con gli smartphone HMS

Ma esattamente di cosa si tratta? Come già accennato, Huawei ha pubblicato su GitHub questo SDK (cioè un kit di sviluppo software) che potrebbe cambiare per sempre lo sviluppo di applicazioni per i servizi HMS (Huawei Mobile Services). Cosa permette di fare quindi Choice? Nel processo di sviluppo, le applicazioni che normalmente sono integrate ai servizi Google per notifiche, mappe, posizionamento ecc., possono essere letteralmente trasformate in applicazioni per HMS.

Questo processo permette di velocizzare enormemente la transizione e la compatibilità per quegli smartphone Huawei privi di Servizi Google. Ma cosa supporta Choice SDK? Stando alla pagina GitHub, supporta già posizione, accessi, analisi, mappe e messaggi. Una piccola rivoluzione, ma che ovviamente non è alla portata di tutti in quanto è comunque un qualcosa che richiede il lavoro di uno sviluppatore.

Ma come nasce questo kit di Huawei? Tutto parte dal fatto che la stessa compagnia cinese voleva permettere ad una banca austriaca (Raiffeisen Bank) di sviluppare un'applicazione per HMS, velocizzando tutta la questione. Oltre a questa banca, anche la TV nazionale austriaca, il servizio ferroviario, il servizio postale e anche un'app di transazioni locale hanno utilizzato Choice SDK per portare il loro applicativo su Huawei AppGallery.

La speranza è che ora anche altre applicazioni molto più note se ne avvalgano, al fine di velocizzare una transizione che molti attendono da tempo. A questo link, per i più esperti, potete capire di cosa si tratta.

