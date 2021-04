Il mese di aprile porta con sé novità interessanti per quanto riguarda Huawei Store, lo shop online del brand cinese: infatti oltre alle offerte di Pasqua sono in dirittura d'arrivo anche le promo dedicate al compleanno dello store, con notebook, smartphone, indossabili, cuffie e quant'altro con codice sconto e in offerta lampo!

Si avvicina il compleanno di Huawei Store: tante offerte su smartphone, notebook e indossabili

Il periodo promozionale durerà per tutto il mese di aprile, ma con particolare attenzione dal 6 al 15 del mese, ossia in occasione del compleanno dello store. Da oggi sono disponibili le offerte di Pasqua di Huawei Store e già da questo momento avete l'imbarazzo della scelta. Lo smartwatch Watch Fit scende a 75€ mentre la sua versione Elegant è disponibile a 105€: in entrambi i casi bisognerà utilizzare il codice AHWW4 prima di procedere con il pagamento e si riceverà in regalo una bilancia Wifi Body Fat Scale.

Per chi cerca un nuovo smartphone vi segnaliamo il coupon dedicato a Huawei P40 Pro: il super flagship scende a 699€ con gli occhiali Gentle Monster Eyewear II in regalo, utilizzando il codice AHWS50. Se invece puntate ad un notebook compatto e performante, MateBook D14 è di certo la scelta migliore: il portatile è disponibile con il coupon AHWPC a 696.5€ e 743€, rispettivamente per le configurazioni da 8/512 GB e 16/512 GB (con i5-10210U).

Per tutte le offerte del mese di aprile date un'occhiata allo shop ufficiale di Huawei (lo trovate qui). Comunque se non volete perdere nemmeno un'occasione, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato a Huawei, dove troverete tante offerte e news dedicate al brand. Qui saranno pubblicati tutti gli sconti dell'evento di aprile, sia per Pasqua che per il compleanno di Huawei Store.

