Uno dei settori in cui Huawei ha i prodotti più interessanti è sicuramente quello delle smart TV. E presto sarà ampliato da una nuova TV da 65″ della gamma Huawei Smart Screen, che sarà dotata di una funzione dedicata all'intrattenimento casalingo.

Huawei Smart Screen V65: tutto quello che sappiamo sulle nuove TV

Il design della nuova smart TV Huawei Smart Screen V65 non si discosta molto da quelli precedenti, ma cresce sicuramente in funzioni intelligenti. Il pannello da 65″ si avvale di una risoluzione 4K, ma anche del chipset della gamma Honghu. Ha dimensioni di 1640 x 190 x 1005 mm ed il pannello supporta sia il multi-touch che del refresh rate a 120 Hz. Funzione molto interessante però è quella del supporto ai giochi somato-sensoriali, cioè che potrete giocare tramite webcam senza necessità di controller.

Non mancherà HarmonyOS integrato, così come 4 GB di RAM e 64 GB di storage che riesce tranquillamente a contenere un gran numero di applicazioni. Presente un sistema di miglioramento della gamma cromatica delle immagini, una tecnologia anti-riflesso e anche anti-luce blu, che però verrà rilasciato in seguito tramite supporto software.

Non si conosce molto in merito al prezzo della nuova Huawei Smart Screen V65, ma dovrebbe avere un prezzo intorno ai 1300€ (9999 yuan), quindi di fascia molto alta. Quanto alla presentazione, dovrebbe cadere nel mega-evento dell'8 aprile 2021.

