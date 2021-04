Arriva un nuovo aggiornamento dedicato alle cuffie TWS Huawei FreeBuds 4i, che porta il software a bordo alla versione 1.9.0.138 e introduce novità per gli smartphone di terze parti (che di certo saranno alquanto gradite).

Huawei FreeBuds 4i: che cosa cambia con l'aggiornamento alla versione 1.9.0.138

Mentre la precedente versione software ha migliorato la qualità dell'audio e la connettività, con l'ultimo firmware ne beneficiano gli smartphone non Huawei. Come si evince anche dal changelog in alto, l'aggiornamento alla versione 1.9.0.138 delle Huawei FreeBuds 4i arriva con il peso 1.19 MB e porta il supporto alla funzione “Rilevamento quando indossati” per i dispositivi di terze parti.

Infatti, fino a questo momento non era possibile beneficiare a pieno del sensore di prossimità presente all'interno delle cuffie, il cui utilizzo era prerogativa dei soli smartphone Huawei. Ora, dopo l'aggiornamento, è possibile anche per i modelli di terze parti stoppare e avviare la riproduzione musicale semplicemente togliendo e indossando nuovamente una cuffia.

Per aggiornare gli auricolari basterà aprire l'app AI Life e cliccare sul pulsante aggiorna nella sezione dedicata alle Huawei FreeBuds 4i.

