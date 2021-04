A seguito del nuovo V40 Lite Luxury, si è parlato in maniera abbastanza vaga su quella che potrebbe essere la nuova gamma del brand, se non per la serie Magic. In queste ore però, dal web spuntano interessanti notizie in merito a Honor X20, che potrebbe essere un mid-top range con ottime specifiche tecniche, ma lo sarà anche nel prezzo?

Honor X20: cosa sappiamo ad oggi?

L'intento di Honor nel settore smartphone è chiaro e dichiarato, però la sola gamma V40 non può certo reggere il confronto degli altri colossi sul mercato, soprattutto se la distribuzione è ancora rivolta alla sola Cina. Ebbene, dalle ultime voci apprendiamo l'esistenza di un Honor X20, che segue il fortunato (sempre in patria) X10 della vecchia gestione, ma stavolta pare molto più prestante, rientrando nella triade di dispositivi di cui si vociferava qualche tempo fa.

Ma perché prestante? Stando ai primi rumor in merito, il chipset con cui sarebbe equipaggiato è il MediaTek Dimensity 1200, con processo a 6 nm, che quindi andrà a scontrarsi in un settore molto competitivo rappresentato soprattutto dal Realme GT Neo e dal presunto Redmi da gaming.

Per il resto delle specifiche tecniche, si vocifera di un pannello LCD da 6.7″, con refresh rate a 120 Hz, ma anche di una batteria doppia cella da 4.200 mAh, una ricarica rapida a 66W e per il comparto fotocamera invece abbiamo un sensore principale da 64 MP.

Purtroppo, tutte queste informazioni sono da confermare come la data di uscita vociferata tra maggio e giugno 2021, ma è chiaro che Honor ha iniziato ad ingranare nel mercato, ma riuscirà ad arrivare all'obiettivo di prendersi una gran fetta di esso?

