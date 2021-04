Honor, nella sua nuova gestione, ha incentrato la campagna smartphone verso i modelli top gamma. Questo però non implica che il brand non produrrà mid-range come spesso ci ha abituato negli anni scorsi. Per questo, la notizia che la gamma Honor Play ha un periodo di uscita e sarà molto interessante potrebbe destare non poco l'attenzione degli utenti.

Honor Play: l'uscita confermata ufficiale dal Product Manager

A confermare l'arrivo di un nuovo smartphone della gamma Honor Play è proprio il Product Manager della serie, Raul Wei, che ha spiegato che la nuova generazione di questo smartphone sarà davvero di qualità, vista la ricerca e lo sviluppo effettuati al fine di produrre un dispositivo all'altezza delle aspettative dei giovani. E considerato che Honor Play 4 Pro era dotato di un termometro IR, bisogna aspettarsi un bel concentrato di tecnologia a prezzi contenuti.

Ma quando arriverà il prossimo Honor (presumibilmente Play 5)? Stando sempre a Raul Wei, è più vicino di quanto si pensi e potrebbe arrivare già nel mese di maggio 2021 dotato di una ricarica rapida davvero molto veloce, anticipando i tanto attesi top di gamma della serie principale e soprattutto il pieghevole della serie Magic, che si prospetta davvero potente. Non ci resta quindi che attendere il mese prossimo, dove vedremo che direzione avrà preso Honor.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu