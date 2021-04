Da quando Honor si è ufficialmente separata da Huawei, la sua dirigenza si è spesso pronunciata sulle intenzioni del proprio operato futuro. Forte del ri-ottenimento delle partnership perse con le aziende occidentali, Honor ha già fatto sapere che dovrebbe tornerà ad usare i servizi Google. Senza contare l'ufficialità della collaborazione con Qualcomm, da cui sono partiti i rumors che vedrebbero la serie Honor Magic con Snap 888. Il 2020 è stato un anno piuttosto amaro per la compagnia, praticamente scomparsa dal mercato degli smartphone in occidente. Dall'essere un brand in forte ascesa al fianco di Huawei, si è eclissata dall'Europa e si è limitata lanciare prodotti per la platea cinese.

È evidente che in casa Honor ci sia voglia di rivalsa, anche nei confronti di una Huawei che l'ha sì fatta nascere ma l'ha fortemente limitata causa ban USA. È arrivata persino ad affermare che la sua produzione supererà i top di gamma Huawei, glissando sulla possibilità di usare HarmonyOS e sfidando tutti nel mercato degli smartphone. Non vi basta? Allora sappiate che il CEO Honor ha volato in alto, affermando che gli smartphone Honor porteranno miglioramenti a tutta l'industria.

Questo è stato un recap necessario per prepararci alle ultime affermazioni della dirigenza della ex compagnia di Huawei. Il CMO Jiang Hairong è stato perentorio: Honor non ha bisogno di ricorrere a celebrità per la promozione dei suoi prodotti. Ha sottolineato che la migliore forma di sponsorizzazione sono i prodotti e non il volto di VIP o influencer. Per quanto non sia una frecciatina diretta, è evidente che siano dichiarazioni contrarie ad un trend molto capillare nel settore. La stessa Huawei ha spesso collaborato con personalità del mercato, ma in passato anche Honor ha fatto lo stesso.

Questo è un tipo di dichiarazione comprensibili, ma che mette Honor al rischio di contraddirsi in futuro. Quante volte abbiamo visto aziende pronunciarsi nel voler andare contro trend di altre aziende, salvo poi fare lo stesso. Vedremo come andrà nel caso di Honor, attesa al varco quando il “nuovo” debutto in occidente avrà ufficialmente inizio. Ad oggi, infatti, attendiamo ancora di capire se e quando gli smartphone Honor torneranno ad essere lanciati anche in Europa.

