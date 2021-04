Sebbene le prime avvisaglie di catalogo della “nuova” Honor siano ancora spinte dall'influenza di Huawei, qualcosa in realtà inizia a muoversi. Infatti, pare che con l'arrivo della nuova Magic UI 5.0 possa portare alla definitiva rottura tra il passato di Honor ed il presente/futuro, definendo una divisione tra vecchi e nuovi modelli di smartphone.

Honor: Magic UI 5.0 cambierà gli smartphone del brand, ecco perché

A riportare questo importante passaggio è il leaker Digital Chat Station, che spiega (in un discorso più ampio in cui si parla anche di HarmonyOS e Huawei) come i prossimi Honor, quelli top gamma, avranno la nuova Magic UI 5.0 out of the box. Di per sé, non è una notizia enorme, anzi è quasi scontata, ma è quello che significa per il brand che è la vera svolta che porterà la nuova interfaccia.

Infatti, questa UI sviluppata di Honor sarà basata su Android 11, quindi segnando la definitiva rottura con Huawei ed il suo HarmonyOS, ma non solo. Questo perché c'è già nei piani della “vecchia” distribuzione di Honor l'apporto del sistema operativo della ex azienda madre sui vecchi smartphone presentati anche più recentemente. Insomma, un vero e proprio taglio netto con il passato che dimostra quanto il brand voglia rendersi una forza prominente nel mercato con i suoi smartphone top gamma in uscita nei prossimi mesi.

Quindi sì, è molto probabile che gli Honor 50 e i prossimi Magic saranno quelli a cui guardare per vedere il vero potenziale del brand che per ora è tutt'altro che lontano da ciò che era quando era “controllato” da Huawei.

