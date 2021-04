Quanti hanno apprezzato nel tempo le cuffie Honor Magic EarBuds, di cui abbiamo fatto anche un interessante confronto? Gli auricolari TWS del brand però non hanno ancora avuto dei successori (non tenendo conto delle Choice, chiaramente), ma considerando il nuovo corso del marchio, ce li si aspetta a breve e potrebbero essere rappresentati dagli Honor Earbuds 2 SE, che sembrano avere specifiche tecniche abbastanza conosciute e quindi da valutare nella fascia media del settore.

Honor Earbuds 2 SE: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche

A rivelare l'esistenza di queste nuove Honor Earbuds 2 SE è l'attento leaker Uncle Kanshan, che mostra il design sia delle cuffie, sia del case di ricarica. Presi singolarmente gli auricolari, la somiglianza ai Huawei FreeBuds 4i è palese, quindi nuovamente sinonimo di ispirazione nonostante la separazione, mentre differisce la custodia, più squadrata e probabilmente più ampia.

Considerando l'enorme somiglianza con le FreeBuds 4i, è molto probabile che anche le specifiche siano le stesse: Bluetooth 5.2, driver dinamici 10 mm, ANC, bassa latenza (qui però ci riserviamo dei dubbi) e batteria in grado di garantire circa 22 ore totali. Tra l'altro, potrebbe essere presente l'algoritmo con tecnologia beamforming e la modalità Awareness, ma anche qui bisogna attenderne maggiori dettagli.

Prezzo e data di uscita

Il più grande dubbio che ci poniamo in merito alle Honor Earbuds 2 SE è quello relativo alla data di uscita. Molto probabile che sia fissata per le prime settimane di maggio, magari insieme al probabile X20, che dovrebbe arrivare il prossimo 7 maggio 2021. Per il prezzo, è facile aspettarsi che possano costare in un range di 50/70€.

