DxOMark alza la posta: testerà gli smartphone con la migliore autonomia

Fondata nel 2008 a Parigi, sono lontani i tempi in cui DxOMark si prestava esclusivamente alla valutazione del mercato delle fotocamere professionali. Da quando gli smartphone hanno acquisito così tanta importanza nel mondo della creazione multimediale, il team parigino ha ben pensato di accorparli nel proprio database. Negli anni, l'azienda è divenuta un punto di riferimento per coloro che cercano un parametro di considerazione per informarsi sui migliori esponenti della fotografia. Vista l'importanza acquisita nel tempo, i ragazzi di DxOMark hanno deciso di ampliarsi ulteriormente, aprendosi anche ad altri parametri tecnici.

Dopo fotocamera, display e speaker, DxOMark dirà anche testerà anche la batteria degli smartphone

Nel corso del 2020, nei laboratori di DxOMark si è deciso di aggiungere ai propri test telefonici anche altri aspetti oltre alla qualità fotografica. Prima è stato il turno del comparto audio, che va a braccetto con il comparto multimediale contraddistinto dalla fotocamera. Poi è toccato alla qualità dei display degli smartphone, essendo oggi il mezzo di trasmissione principale dei contenuti creati e diffusi in rete.

Se ciò non bastasse, DxOMark ha appena annunciato che a partire dal prossimo mese aggiungerà anche la qualità della batteria alla propria disamina. Il 10 maggio partirà il tutto, probabilmente con la prima recensione di uno degli smartphone di ultima generazione, anche se non sappiamo ancora quale sarà. Da lì in poi anche tale aspetto si aggiungerà a fotocamera, speaker e schermo, con una classificazione che immaginiamo riguarderà sia l'autonomia che la ricarica.

