Visto il successo del precedente Mi 10 Ultra (protagonista anche della nostra recensione), quest'anno Xiaomi ha pensato di fare il bis ma al contempo di stravolgere completamente le cose. Il nuovo modello Ultra è una vera bestia di potenza e tecnologia, con una scheda tecnica al top ed un look inedito, caratterizzato da un modulo fotografico enorme e con un mini display secondario. Cosa? Il super flagship ha conquistato il vostro cuore e vorreste averlo tra le mani? Allora andiamo a scoprire dove comprare Xiaomi Mi 11 Ultra in Italia, con tutti i dettagli su promo e sconti!

Xiaomi Mi 11 Ultra arriva in Italia: dove comprare il super top della serie

Cominciamo subito col dire che Xiaomi Mi 11 Ultra è stato annunciato anche per il mercato italiano: il prezzo Global è di 1.199€ ma al momento mancano dettagli in merito alla commercializzazione per il nostro paese. Non appena arriveranno novità ufficiali provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli ma nel frattempo, se proprio non riuscite a resistere, trovate alcune alternative.

Ricordiamo che il super top di Xiaomi è mosso dallo Snapdragon 888, è dotato di ricarica cablata e wireless da 67W, monta una tripla camera da 50 + 48 + 48 MP ed è dotato di un mini display sul retro. Insomma, un vero e proprio concentrato di tecnologia! Bando alle ciance, di seguito trovate tutti i dettagli su dove comprare Xiaomi Mi 11 Ultra.

AliExpress

TradingShenzhen

Come sottolineato anche sopra, non appena il dispositivo sarà commercializzato anche in Italia provvederemo ad aggiornare l'articolo con i link. Inoltre, anche in caso di coupon e offerte aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al super flagship.

