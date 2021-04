Con il mega evento di marzo Xiaomi ha chiarito a tutto il globo che il top di gamma Mi 11 è “solo” la punta dell'iceberg. Infatti la compagnia di Lei Jun ha arricchito la serie con i modelli Lite e Ultra, entrambi lanciati anche in Italia. Tuttavia c'è anche un ennesimo smartphone e se siete proprio curiosi di scoprirlo, ecco dove comprare il nuovo Xiaomi Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11 Pro: ecco dove comprare il nuovo top di gamma

Per prima cosa è bene chiarire una serie di punti per i meno esperti. Xiaomi Mi 11 Pro rappresenta una versione avanzata del modello standard, ma il suo lancio è avvenuto solo ed esclusivamente in Cina. Al momento il flagship non è presente in versione Global e di conseguenza l'unica incarnazione disponibile è quella cinese, per il mercato locale. Nonostante ciò sappiamo bene che i Mi Fan sono irriducibili e quindi se siete interessati, ecco dove comprare Xiaomi Mi 11 Pro!

Ovviamente il dispositivo è acquistabile solo presso determinati store e per ora è disponibile solo la spedizione dalla Cina. Qui trovate l'articolo dedicato al top di gamma, con tutti i dettagli sulle specifiche; di seguito le varie opzioni di acquisto suddivise per store.

TradingShenzhen

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

