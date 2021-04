Il best buy del 2020 non poteva non avere un successore degno e X3 Pro sembra avere tutte le carte in regola per bissare i risultati raggiunti dal modello standard. Se siete giunti fino a qui significa che siete intenzionati a mettere le mani sul nuovo mid-range, quindi la compagnia asiatica è già a buon punto. Volete sapere dove comprare POCO X3 Pro in Italia? Allora bando alle ciance ed ecco i dettagli.

POCO X3 Pro disponibile in Italia: dove comprare il nuovo mid-range

Ovviamente il primo passo è quello di scoprire se il nuovo mid-range di POCO è lo smartphone che fa al caso vostro: per tutti i dettagli non esitate a dare un'occhiata alla nostra recensione completa. Ricordiamo che X3 Pro ha debuttato in Italia nelle colorazioni Phantom Black, Frost Blue e Metal Bronze, al prezzo di 249.90€ per la versione da 6/128 GB. Il modello maggiore, da 8/256 GB viene venduto invece a 299.90€. Ma dove comprare il nuovo POCO X3 Pro in Italia?

Per prima cosa, per gli utenti intenzionati a risparmiare, vi segnaliamo che il dispositivo è acquistabile su AliExpress a prezzo scontato. Ovviamente abbiamo la spedizione direttamente dall'Europa ed il prezzo è decisamente allettante. Comunque si tratta di un'offerta a tempo limitato che terminerà il 2 aprile.

Amazon

Per gli amanti degli store più tradizionali vi segnaliamo che POCO X3 Pro è disponibile all'acquisto sia su Amazon che sullo store ufficiale del brand.

Se avete comprato il dispositivo è cercate un modo per proteggerlo al meglio, qui trovate una selezione di cover, pellicole ed accessori.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu