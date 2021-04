Con il lancio della nuova smartband di Huawei in Italia si è chiuso un cerchio: ora entrambi gli indossabili sono arrivati nel nostro paese ed è tempo di tirare le somme. Se siete interessati a mettere le mani sulle fitness tracker, andiamo a vedere dove comprare Huawei Band 6 e Honor Band 6 in Italia, a prezzo vantaggioso!

Huawei Band 6 e Honor Band 6 disponibili in Italia: dove comprare i nuovi indossabili

Display AMOLED più ampi rispetto alle precedenti generazioni, monitoraggio SpO2, impermeabilità fino a 5 ATM e tante modalità sportive. I nuovi indossabili di Huawei e Honor si sono fatti attendere ma alla fine entrambi hanno debuttato anche nel nostro paese. Qui trovate la recensione del modello di Honor per chi è interessato a saperne di più. Ma ora bando alle ciance e andiamo a scoprire dove comprare Huawei Band 6 e Honor Band 6 in Italia.

Ovviamente entrambe le smartband sono disponibili all'acquisto nei rispettivi store online; di seguito vediamo invece altre soluzioni, Amazon e AliExpress (al momento). Se volete sapere le differenze tra la smartband di Huawei e quella targata Honor, allora dopo i box trovate un pratico confronto tra specifiche e design.

Per quanto riguarda gli acquisti dallo shop ufficiale Huawei Store, fino al 19 maggio, se si sceglie di acquistare una coppia di Huawei Band 6, la seconda sarà disponibile al prezzo speciale di 29€. Per tutti gli utenti interessanti al nuovo indossabile, lo trovate a questa pagina.

Amazon

AliExpress

Confronto Huawei Band 6 vs Honor Band 6: quali sono le differenze?





Huawei Band 6 Honor Band 6 Dimensioni 43 x 25.4 x 11.45 mm 18 grammi senza cinturino 43 x 25.4 x 11.45 mm 18 grammi senza cinturino Materiali Plastica PC con rivestimento in metallo Plastica PC Display Unità touch AMOLED da 1.47″ 368 x 194 pixel Unità touch AMOLED da 1.47″ 368 x 194 pixel Sensori sensore ottico + TrueSeen 4.0 (attività cardiaca), TrueSleep 2.0 (sonno), SpO2, accelerometro, giroscopio sensore ottico + TrueSeen 4.0 (attività cardiaca), TrueSleep 2.0 (sonno), SpO2, accelerometro, giroscopio SpO2 Si Si Connettività Bluetooth 5.0 BLE Bluetooth 5.0 BLE Assistente vocale No No GPS Non presente Non presente NFC Non presente Non presente Batteria e autonomia 180 mAh – 14/10 giorni di utilizzo (in base all'uso) 180 mAh – 14/10 giorni di utilizzo (in base all'uso) Memoria Non presente Non presente Cinturino Sostituibile Sostituibile Impermeabilità 5 ATM 5 ATM Modalità sportive e salute 11 modalità di allenamento professionale e 85 modalità personalizzate, rilevamento automatico esercizi 10 modalità sport, rilevamento automatico esercizi Funzionalità aggiuntive Notifiche messaggi e chiamate in arrivo, Controlli di riproduzione della musica, Cronometro, Timer, Sveglia (vibrazione), Trova il mio telefono, Meteo, OTA Notifiche messaggi e chiamate in arrivo, Controlli di riproduzione della musica, Cronometro, Timer, Sveglia (vibrazione), Trova il mio telefono, Meteo, OTA App companion Huawei Health Huawei Health Tracker Ciclo Femminile Presente Presente Colorazioni Graphite Black, Forest Green, Amber Sunrise, Sakura Pink Meteorite Black, Seagull Gray, Coral Powder

Le differenze tra Huawei Band 6 e Honor Band 6 riguardano principalmente dei piccoli dettagli, che possono far propendere verso un modello o per il rivale. La versione Huawei presenta una frame in metallo e quindi nei materiali risulta più premium della cugina di Honor, realizzata totalmente in plastica. Allora, cosa ne pensate di queste due smartband? E quale delle due preferite?

