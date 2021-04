L'abbiamo attesa per mesi, fin dal debutto in patria e ora che è arrivata anche da noi finalmente è arrivato il momento di mettere le mani sulla nuova smartband. La vera rivale della Xiaomi Mi Band 6? Ovviamente Honor Band 6 Global, dispositivo che dà uno scossone al settore introducendo un design da vero e proprio smartwatch: ecco dove comprare il nuovo wearable!

Honor Band 6 Global disponibile in Italia: dove comprare la nuova smartband

Per quanto riguarda le caratteristiche principali, la nuova Band 6 arriva con un ampio pannello AMOLED a colori da 1.47″ ed un look che ricorda quello di Honor Watch ES. Di conseguenza, sembra più di avere a che fare con uno smartwatch che con un fitness tracker. Ovviamente il dispositivo non si fa mancare niente, a cominciare dal monitoraggio dell'attività cardiaca H24, fino a quello del sonno e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), con tante modalità sportive e un'autonomia top. Ma dove comprare la Honor Band 6 Global in Italia?

La smartband è già in vendita nel nostro paese su Amazon, con spedizione Prime e al prezzo di 49.99€. La disponibilità è fissata al 10 aprile, quindi non ci sarà da attendere troppo a lungo. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock. Inoltre, per non perdere offerte e sconti vi segnaliamo anche il nostro canale Telegram dedicato ad Amazon.

Per saperne di più sulla nuova smartband di Honor non perdete la nostra recensione completa mentre qui trovate un confronto tra specifiche con le principali rivali.

