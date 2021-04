Dove comprare Black Shark 4 in Italia | Coupon

Dopo il lancio in patria, il nuovo smartphone da gaming del brand legato a Xiaomi arriva anche in Italia: Black Shark 4 è qui, con un look accattivante (e non troppo tamarro), una scheda tecnica di tutto rispetto e funzioni dedicate al gioco. Volete saperne di più? Allora ecco tutti i dettagli su dove comprare Black Shark 4 e c'è anche un codice sconto!

Black Shark 4 è disponibile in Italia: dove comprare il nuovo flagship da gaming

Come di consueto, un ripasso: il nuovo flagship arriva con il chipset Snapdragon 870, con RAM LPDDR5 (e tecnologia RAMDISK) e storage UFS 3.1. Frontalmente abbiamo un pannello AMOLED E4 da 6.67″ con refresh rate a 144 Hz e campionamento del tocco a 720 Hz. Grazie ai trigger fisici posizionati lungo il bordo, sarà possibile giocare avendo a disposizione ben due pulsanti, oltre ai controlli touch. A rendere il tutto ancora più goloso pensa la batteria da 4.500 mAh con ricarica da ben 120W. E ora bando alle ciance e andiamo a scoprire dove comprare Black Shark 4 in Italia e quali sono le offerte dedicate!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Codice sconto Black Shark 4 | AliExpress

Oltre al sito ufficiale del brand, vi segnaliamo che Black Shark 4 (da 8/128 GB) viene proposto in offerta con codice sconto su AliExpress, con tanto di spedizione dall'Europa (Spagna). Per risparmiare non dimenticate di utilizzare il Coupon Venditore (disponibile cliccando sul pulsante arancione “Ottieni Coupon”, presente nella pagina prodotto, subito sotto il prezzo). Inoltre vi ricordiamo che è possibile risparmiare altri 4.4€ utilizzando il codice sconto TECH5 oppure 12€ con FASTAPR012. Inoltre è disponibile anche la nuova mini ventola del brand (la trovate qui).

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

