Come fare i noodles perfetti in casa con Xiaomi

Chi conosce la compagnia cinese sa bene che Xiaomi non è solo smartphone, indossabili e notebook, non è solo un ecosistema intelligente, ma è un vero e proprio “mondo” di prodotti anche grazie al support della sua piattaforma di crowdfunding (apprezzatissima in patria). Per chi ama la cucina orientale e vorrebbe sapere come fare i noodles perfetti in casa, il trucco c'è e ovviamente c'entrano Xiaomi YouPin e la sua nuova macchina per la pasta, come al solito a prezzo stracciato.

Noodles fatti in casa impeccabili grazie a Xiaomi Kribee Big V | Caratteristiche e prezzo

Definire Kribee Big V, questo è il nome del dispositivo lanciato su Xiaomi YouPin, come una macchina per la pasta è forse scorretto dato che si tratta di una soluzione pensata esclusivamente per fare i noodles in casa in modo pratico e veloce; altri tipi di pasta non sono contemplati. Per quanto riguarda il funzionamento, baste soltanto inserire l'impasto all'interno del prodotto e premere il pulsante di avvio per ottenere dei noodles impeccabili, compatti e lisci. Inoltre è possibile sia realizzare noodles sottili che larghi, in modo da accontentare i gusti di tutti gli appassionati.







La macchina per la pasta di Xiaomi YouPin Kribee Big V viene proposta ad un prezzo super goloso tramite la piattaforma di crowdfunding, ossia circa 25€ al cambio attuale (199 yuan). Ovviamente si tratta di un prodotto pensato per il pubblico orientale ma comunque visto l'interesse crescente di noi occidentali verso la cultura, la tecnologia e la cucina asiatica… non è da escludere che trovi spazio anche in uno dei soliti store come Banggood o AliExpress.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu