Il pacchetto di applicazioni offerto da Huawei AppGallery si arricchisce con AirSelfie, l'app per la gestione dei droni AirPix, da oggi disponibile al download per tutti i dispositivi con HMS tramite lo store proprietario del colosso cinese.

Huawei AppGallery dà il benvenuto ad AirSelfie

Da oggi, grazie all'arrivo dell’applicazione AirSelfie su Huawei AppGallery, è possibile gestire dagli smartphone dotati di HMS anche i droni AirPix e scattare foto e video selfie in HD mentre si continuano a svolgere altre attività dal proprio smartphone. Grazie alla completa integrazione con le tecnologie HMS, inoltre, è possibile condividere in tempo reale i video ripresi con AirPix direttamente su smartphone con altri dispositivi Huawei per un'esperienza di utilizzo senza soluzione di continuità.

L'app “one-touch” consente di scattare foto e video dal drone collegato, modificare le immagini direttamente in app e condividerle istantaneamente sui social, per una gestione fluida dei propri contenuti. Tramite l'applicazione è possibile, inoltre, impostare le modalità combinate di volo e scatto, gestendo il drone in maniera più o meno autonoma, a seconda di quale risultato si preferisce ottenere: un volo autonomo su un percorso preimpostato con scatto cadenzato di 5, 10 o 15 foto o video, oppure un volo guidato tramite l'applicazione, grazie alla quale è possibile di fatto pilotare il device utilizzando passaggi simili a quelli di un joystick, direttamente dal pannello di controllo dell'app.

Come avere l'app AirSelfie su Huawei AppGallery | Download

Ma come fare per avere l'app di AirSelfie direttamente a bordo del proprio smartphone Huawei tramite AppGallery? Semplicissimo: qui sotto trovate il link al download: basterà cliccare per essere reindirizzati sullo store di Huawei e scaricare l'applicazione sul vostro dispositivo con HMS.

AirSelfie| AppGallery | Download

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu