Tempo fa abbiamo potuto apprezzare alcuni dispositivi targati Zhiyun, caratterizzati sempre da un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Questa azienda, poi, nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi, creando sempre nuovi prodotti ed accessori per tutto quello che riguardo l'ambiente video. Quindi, il gimbal Zhiyun Crane M2 può essere una soluzione ideale per chi cerca qualcosa di livello ad un prezzo giusto, grazie all'offerta con codice sconto su GearBest con tanto di spedizione da Europa.

Zhiyun Crane M2: il gimbal è in offerta con codice sconto su GearBest

Nonostante le dimensioni della prima variante fossero già contenute, Zhiyun è riuscita a fare di meglio. Con Crane M2 ci attestiamo, infatti, su una misura di 267 x 69 x 138 mm ed un peso di soli 500 grammi, che consentono di tenere in mano questo prodotto in maniera abbastanza agevole. Quello che incuriosisce maggiormente, però, è la versatilità mostrata durante l'evento di presentazione. Zhiyun Crane M2 potrà essere utilizzato con action cam, smartphone e mirrorless di piccola taglia. Tutto questo sarà possibile senza alcuna rinuncia, potendo sempre ruotare di 360° la testa superiore. Per ora l'azienda ha pubblicato anche una lista dei dispositivi compatibili, anche con i controlli remoti:

Sony ILCE-5100/6000/6300/6400/6500, DSC-RXO/RXOM2/RX100M4/RX100M5/RX100M6/WX500/HX90/HX99;

Panasonic DMC-GX85/ZS110GK/LX10GK, GF10KGK, DC- GX9KGK/GX9GK/GF9KGK/GF9XGK/ZS70GK/ZS220GK/LX100M2GK;

Canon M50;

GoPro HERO 5/6/7.

Dal punto di vista del design questo accessorio mantiene la propria identità. Tutte le parti sono state ridotte sensibilmente, sebbene siano comunque presenti il tasto di registrazione, il joystick per il comando dell'apparecchio ed il grilletto per lo zoom delle immagini.

Crane M2 mostra una doppia modalità di connessione

Secondo le specifiche che sono state riportate dall'azienda, Zhiyun Crane M2 possiede una doppia modalità di connessione, potendo sfruttare Wi-Fi e Bluetooth. Questo vuol dire che il Gimbal può facilmente gestire lo scatto delle immagini e le riprese video in remoto, senza l'utilizzo di nessun cavo di collegamento e servendosi solo della propria applicazione.

Sono disponibili, poi, diverse modalità di ripresa, come quella che fornisce una visione a 360° della zona circostante. Tra le altre, poi, abbiamo la modalità follow-up, la modalità follow completa, la modalità POV e poco altro. Tali caratteristiche, quindi, lo rendono un prodotto versatile per qualsiasi tipo di utilizzo. Nel caso in cui servissero riprese particolari, poi, troviamo anche il blocco del sistema, che mantiene immobile il Gimbal anche durante i nostri movimenti.

Zhiyun Crane M2 è attualmente in offerta con codice sconto su GearBest all'ottimo prezzo di 160.3€, che considerata la comoda e veloce spedizione da Europa risulta essere sicuramente un gran colpo per chi cerca un prodotto di ottima fattura ma senza spendere troppo.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu