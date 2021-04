A distanza di due anni dal primo popolare (ed intramontabile) modello, nel 2019 la piattaforma di crowdfunding ha lanciato ufficialmente il secondo capitolo. Rispetto a quanto si potrebbe pensare, il primo ukulele firmato Xiaomi fu record di incassi, arrivando a sestuplicare la somma prevista dalla raccolta fondi. Non sorprende, quindi, che la casa cinese abbia deciso di proporne un modello rivisitato e migliorato sotto vari punti di vista e ovviamente il successo è stato istantaneo. Volete recuperare? Niente paura perché Xiaomi Populele 2 Smart Ukulele è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood e c'è anche la spedizione dall'Europa!

Xiaomi Populele 2 Smart Ukulele: ecco cosa cambia

Lo Xiaomi Populele 2 si presenta con un design decisamente più atipico, piuttosto diverso rispetto a quello dei classici ukulele. Non soltanto per il posizionamento del rosone della cassa armonica spostato, ma anche per una forma della stessa meno curva. I materiali di cui si compone sono fibra di carbonio T700 ed una resina ASA ed è disponibile in due colorazioni, Matt Black e White.







Ovviamente, trattandosi di un prodotto smart, Xiaomi ha portato avanti il discorso didattico introdotto con il primo Populele. Di conseguenza, anche il nuovo modello gode di connettività Bluetooth che, utilizzata in sinergia con l'app dedicata sviluppata in collaborazione con il celebre Berkley College, permette di imparare a suonare correttamente lo strumento, fra diteggiatura, accordi e così via. Sono presenti varie canzoni per potersi dilettare imparando e potersi anche registrare per riascoltarsi.

