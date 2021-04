Non sempre siamo disposti a spendere tanti soldi per degli auricolari Bluetooth, quindi capita spesso di cimentarsi in una ricerca alla cuffia con miglior rapporto qualità/prezzo. Una soluzione che risponda a queste esigenze può essere quella delle cuffie TWS Tronsmart Spunky Beat, che grazie all'offerta con codice sconto tornano ad un ottimo prezzo su Geekbuying, spedite da Europa.

Tronsmart Spunky Beat: le cuffie TWS con chip Qualcomm vanno in offerta con codice sconto su Geekbuying

Il design delle Tronsmart Spunky Beat è quello solito delle cuffie TWS in-ear, specie di questa fascia di prezzo, sebbene non sfigurino affatto. A parte quello, sono le specifiche che per quello che costano su Geekbuying, ce le potrebbero far preferire ad altre soluzioni. Partendo proprio dal fatto che sono mosse da un chipset Qualcomm che porta il supporto all'aptX, all'AAC e all'SBC, oltre al sistema di riduzione del rumore cVc 8.0.

La versione Bluetooth supportata dalle Tronsmart Spunky Beat è la 5.0, che permette un pairing più rapido e stabile. Oltre a questo, le cuffie sono certificate IPX5 e, non esistendo una cuffia master, è possibile utilizzare singolarmente uno dei due auricolari senza problemi. Non mancano i controlli touch per gestire le varie operazioni, tra cui il richiamo dell'assistente vocale. Quanto all'autonomia, le cuffie TWS hanno una durata dichiarata di 7 ore di ascolto ininterrotto e 24 ore con case. Case che può essere ricaricato sia tramite USB-C, sia tramite l'USB-A integrato.

Le cuffie TWS Bluetooth Tronsmart Spunky Beat vanno quindi in offerta con Coupon all'ottimo prezzo di 20.1€, decisamente buono per quello che offrono, che potrete ricevere comodamente in pochissimi giorni grazie alla spedizione da Europa al costo di 4.54€, che non inficiano la bontà dell'offerta.

