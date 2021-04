codice sconto teclast f7 plus 2

Dopo il ritorno con 12 GB di RAM, arriva una nuova versione del notebook cinese low cost tra i più apprezzati dagli utenti. Teclast F7 Plus 2 debutta su Banggood con codice sconto con un comparto migliorato ed un look minimale e leggero.

Teclast F7 Plus 2: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo notebook

Design e display

L'unico cambiamento estetico della nuova incarnazione del notebook di Teclast è rappresentato dalla nuova colorazione delle cornici intorno al display. Per il resto ci troviamo di fronte allo stesso terminale, con uno spesso di 7 mm, un peso di 1.3 Kg ed un pannello IPS da 14.1″ con risoluzione Full HD e rapporto in 16:9. Insomma la vera novità del nuovo Teclast F7 Plus 2 è rappresentato dal comparto tecnico.

Specifiche

A questo giro, infatti, il processore N4100 cede il posto alla versione N4120, soluzione leggermente più potente e accompagnata da 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage SSD (espandibile). La batteria resta un'unità da 38 Wh mentre il retro del pacchetto – tra Windows 10 e connettività – rimane pressoché invariato. Da notare la presenza di una tastiera completa ed un touch pad abbastanza ampio.

Teclast F7 Plus 2: il prezzo scende grazie a questo codice sconto

Il nuovo Teclast F7 Plus 2 è già disponibile in offerta con codice sconto grazie allo store Banggood. In basso trovate il link all'acquisto ed il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare Adblock.

