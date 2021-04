Ci avviciniamo al fine settimana e quale modo migliori di festeggiare l'arrivo del weekend… se non con una bella pizza? E ovviamente meglio non farsi trovare impreparati con la rotella tagliapizza di Xiaomi YouPin o meglio HuoHou Pizza Cutter, la soluzione rapida e dal prezzo conveniente.

Xiaomi presenta HuoHou Pizza Cutter, la rotella tagliapizza in offerta lampo

Il nuovo prodotto per la cucina di Xiaomi arriva sotto il marchio HuoHou, uno dei brand della piattaforma YouPin tra i più apprezzati (specializzato proprio in questo tipo di accessori). La rotella tagliapizza di Xiaomi presenta una diametro di 118 mm ed uno spessore di 3 mm, un peso contenuto (142 grammi) ed è realizzata in acciaio inox. La lama è circondata da un involucro di plastica che la rende particolarmente semplice e sicura da maneggiare. Inoltre l'interno modulo può essere smontato, in modo da poter pulire facilmente la lama.

