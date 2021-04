La rivale economica della Dyson ha debuttato in versione potenziata qualche tempo fa su YouPin, la celebre piattaforma di crowdfunding della casa cinese. Se siete appassionati dei prodotti targati Xiaomi YouPin e cercate un nuovo dispositivo votato alla pulizia, allora date uno sguardo all'aspirapolvere senza filo Roidmi F8 Pro, finalmente disponibile anche su Banggood in offerta con codice sconto.

Codice sconto Roidmi F8 Pro: l'aspirapolvere senza filo di Xiaomi YouPin debutta su Banggood

Ovviamente, trattandosi di una versione potenziata dell'aspirapolvere Roidmi F8, il modello Pro offre vai miglioramenti. A questo giro abbiamo un motore brushless da 135W, con una forza di aspirazione da 23.500 PA: nonostante ciò la batteria rimane un'unità di 2.500 mAh, ma in questo caso in grado di offrire fino a 60 minuti di autonomia. Com'è facile intuire si tratta di un aspirapolvere senza filo, leggero (1.5 Kg di peso) e poco ingombrante, con un design minimale. Il contenitore per lo sporco è da 0.4 L.





Presente all'appello un sistema a cinque filtri, mentre la spazzola ospita una pratica luce per illuminare il pavimento. Il vacuum cleaner è una soluzione “smart”, in grado di interfacciarsi con lo smartphone per visualizzare lo stato della carica, quello del contenitore, dei filtri oppure per aggiornare il firmware. Non manca poi tutta una serie di accessori per pulire ogni angolo della casa.

Dopo il lancio su Xiaomi YouPin, l'aspirapolvere senza filo Roidmi F8 Pro torna nuovamente su Banggood ma al prezzo minimo storico, sempre con codice sconto dedicato e la spedizione dai magazzini europei dello store. In basso trovate il link all'acquisto e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu