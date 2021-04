Per tutti gli appassionati della compagnia cinese e – soprattutto – di pulizie smart… il robot aspirapolvere Xiaomi Mijia 1S scende di prezzo al minimo storico grazie al nuovo codice sconto di Geekbuying: il vacuum cleaner diventa super appetibile e c'è anche la spedizione gratis dall'Italia!

Codice sconto Xiaomi Mijia 1S: il robot aspirapolvere è ora con spedizione dall'Italia

Quando si parla di Xiaomi e pulizia è come avere a che fare con un binomio inscindibile: basti pensare ai cospicui investimenti del brand in Dreame, con cifre da capogiro pronte a far tremare anche Dyson. Proprio per questo, qualità e prezzo accessibile sono spesso le caratteristiche peculiari dei dispositivi della compagnia, come nel caso del robottino Xiaomi Mijia 1S, un vacuum cleaner con poche rinunce (navigazione LDS Laser, algoritmi SLAM, mappa cloud, 5.200 mAh di batteria) ed un design minimal.

Il robot aspirapolvere Xiaomi Mijia 1S – ormai uno dei più conosciuti ed apprezzati del brand cinese – è disponibile in offerta con Coupon al prezzo minimo storico, grazie a Geekbuying. Il prodotto beneficia della spedizione gratuita direttamente dai magazzini in Italia, dettaglio che fa molto piacere in relazione ai tempi di consegna. In basso trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

