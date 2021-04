Gli accessori della piattaforma di crowdfunding della casa cinese spaziano ormai in tutti i campi, dai piccoli accessori per la cucina… agli strumenti per il campeggio e la sopravvivenza! Ovviamente non mancano soluzioni pensate per migliorare la salute degli utenti, come nel caso del pratico rilevatore di postura smart di Xiaomi YouPin, dispositivo dal prezzo interessante che permette di tenere sotto controllo la propria schiena.

Xiaomi YouPin presenta il rilevatore di postura smart: un valido aiuto per tutti!

Come funziona questo dispositivo? Come possiamo comprendere già dal design, l'accessorio va indossato tra il collo e le spalle, come se fosse un collarino e una volta applicato bisognerà semplicemente lasciarlo lavorare. Cosa ci porta, in sintesi? Il rilevatore di postura smart di Xiaomi YouPin – a marchio Hipee – permette di ricordarci di mantenere una postura corretta tramite una vibrazione. Quando il dispositivo rileva una postura non adeguata, ecco che comincerà a vibrare per attirare l'attenzione.

Il dispositivo funziona tramite Bluetooth ed è possibile collegarlo allo smartphone per impostare vari parametri, così da non perdere utili informazioni durante anche le sessioni di lavoro o di allenamento così da rimanere sempre in salute anche per quanto riguarda la postura.

