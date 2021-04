Non solo accessori e robottini aspirapolvere per il brand partner di Xiaomi, ma anche un pratico purificatore d'aria: VIOMI sta diventando sempre più completa come azienda e soprattutto conveniente, grazie a questo codice sconto presente su AliExpress!

Il purificatore d'aria di Viomi, da Xiaomi YouPin ad AliExpress con codice sconto

La partita tra Xiaomi e Viomi si gioca praticamente in casa: le due aziende collaborano a stretto giro, ma ogni tanto ecco che arrivano prodotti comuni ad entrambe. Questo è il caso del purificatore d'aria Viomi, una soluzione compatta (675 x 320 x 320 mm) e dallo stile minimale, dotata di un piccolo display LED per visualizzare stato e funzioni, controlli touch e app per la gestione da remoto. Viomi Smart Air Purifier offre un sistema di purificazione con quattro filtri (con tanto di strati al carbone attivo, sterilizzatore UV e filtro HEPA), una capacità di 500 m3 all'ora ed una copertura fino a 35-60 m2. Il tutto con un basso livello di rumore (39 dB) ed una potenza di 38W.

Il purificatore d'aria di Viomi è disponibile all'acquisto su AliExpress con tanto di codice sconto e spedizione dai magazzini europei (da Polonia, precisamente). In basso trovate il link e il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

