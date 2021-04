Quando si tratta di cucina, è facile oggi stare più attenti a ciò che mangiamo e come lo prepariamo. Quindi, piccoli elettrodomestici utili a questo possono favorire un'alimentazione migliore, come la friggitrice ad aria smart Proscenic T21, in offerta con codice sconto e spedizione da Europa.

Proscenic T21: la friggitrice ad aria smart è in offerta con codice sconto

Lo stile della friggitrice Proscenic è simile a quello di suoi pari di categoria, quindi con un design metallico e compatto. Ma sono le sue funzioni ad essere molto interessanti. Anzitutto, la connettività Wi-Fi, che permette di collegare la T21 con gli assistenti vocali Google e Alexa al fine di programmare la cottura, monitorarne il processo o personalizzare le ricette. E proprio le ricette possono essere ritrovate nella comoda app dedicata.

In base alle necessità è possibile impostare 3 funzioni: Schedule (quindi programmata), menù e Keep Warm (per tenere caldo quanto preparato), che possono essere selezionate anche in combinata. Il cestello della friggitrice Proscenic è inoltre anti-aderente e facilmente lavabile in lavastoviglie. Inoltre, grazie alla nuova tecnologia ad aria calda rapida, è possibile cuocere cibi in maniera omogenea in tempi veloci e senza più attese ataviche.

Sulla parte anteriore sopra il cestello sono presenti le varie funzioni che potete impostare tramite schermo LED one-touch. Ci sono ben 8 menù pre-impostati, al fine di cucinare un pasto completo. E proprio il pasto ne giova diventando più leggero e salutare, in quanto vengono ridotti fino all'85% i grassi che altrimenti trovereste usando l'olio.

Trovate la friggitrice ad aria smart Proscenic T21 in offerta su AliExpress al prezzo di 75.8€, grazie al codice sconto dedicato che trovate nel box in basso, che diventa ancora più conveniente con la spedizione da Europa gratis. Oltre al coupon dedicato non dimenticate di riscattare anche il Coupon Venditore (cliccando su Ottieni Coupon nella pagina prodotto, subito sotto il prezzo); inoltre troverete anche uno sconto al checkout. Se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Proscenic (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

