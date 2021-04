Codice sconto notebook da gaming ThundeRobot 911 Plus con RTX3060

Stanchi dei soliti portatili con tanti compromessi? Se cercate un notebook da gaming estremo, con caratteristiche al top e che non ha paura di distinguersi allora date un'occhiata a ThundeRobot 911 Plus, una soluzione che punta tutto sulle prestazioni con specifiche da favola e un prezzo da non sottovalutare, grazie al codice sconto dedicato.

Codice sconto ThundeRobot 911 Plus: il notebook da gaming estremo!

Già basterebbe il display per comprendere al meglio lo scopo di questo notebook da gaming: si tratta di un pannello IPS da 17.3″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), refresh rate a 144 Hz e 8 bit. Insomma, una soluzione che punta ad offrire un'esperienza priva di lag, per la massima fluidità durante le fasi di gioco più concitate. Il notebook da gaming ThundeRobot 911 Plus è mosso da un processore Intel i7-10870H, accompagnato da 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD. La parte grafica si affida ad una scheda NVIDIA RTX3060, soluzione senza mezzi termini!

Il nuovo notebook da gaming ThundeRobot 911 Plus è disponibile in offerta con codice sconto dallo store Banggood. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

