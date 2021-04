Il monopattino elettrico, senza dubbio, è il mezzo più gettonato degli ultimi due anni. Ma non tutti costano cifre accessibili, quindi un monopattino elettrico pieghevole come l'N4, in offerta su Geekbuying ad un prezzo molto interessante grazie al codice sconto dedicato e la spedizione da Europa gratis.

N4: il monopattino elettrico pieghevole è in offerta con codice sconto su Geekbuying

La struttura del monopattino N4 ricorda un po' quella dei Ninebot, ma ha comunque una sua identità, con le finiture in rosso. La struttura metallica è comunque molto leggera e ben fatta. Passando alle specifiche, abbiamo un motore da 300W, che grazie alla batteria da 6 Ah permette di ottenere un'autonomia da 20 km. La velocità massima è di 25 km/h. L'inclinazione massima raggiungibile è di 12°.

Le ruote hanno una diagonale da 8.5″, dotate inoltre di sistema di assorbimento agli urti, permettendo comunque una guida confortevole. Presente un freno posteriore. Non manca poi un display OLED che monitora la velocità ed è anche presente un faretto anteriore. La comodità di questo monopattino è rappresentata proprio dal fatto che è pieghevole e quindi facilmente trasportabile.

Il monopattino elettrico pieghevole N4 è quindi in offerta sullo store Geekbuying all'ottimo prezzo di 280.49€, ottenibile grazie al codice sconto dedicato. Inoltre, ricordiamo che si avvale dell'ottima spedizione da Europa gratis.

