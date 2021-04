Negli ultimi anni, con l'ampliarsi del mercato degli smartphone da gaming, si sono ampliati anche i prodotti accessori. Di questo, tra i più richiesti troviamo gli auricolari TWS gaming a bassa latenza, come i Lenovo LP6, in offerta lampo su GearBest.

Lenovo LP6: gli auricolari TWS gaming sono in offerta lampo su GearBest

Il design degli LP6 tradisce subito l'anima da gaming di questo prodotto, grazie ai LED verdi che troviamo sia sugli auricolari, sia sul case. Ma non solo l'estetica, anche le funzioni di queste cuffie sono dedicati alle sessioni di gioco da mobile. Infatti, il fulcro delle Lenovo è la bassa latenza a 65 ms, che per un prodotto a questo prezzo è davvero difficile da trovare.

Non solo per gaming, visto che anche l'audio è ben ottimizzato grazie all'equalizzazione bilanciata automaticamente ed il codec AAC che contraddistingue questi auricolari. Inoltre, sono dotati di ampi driver da 10 mm, racchiusi in una forma in-ear. Il Bluetooth è alla versione 5.0, quindi con tutti i protocolli A2DP, AVRCP, HFP, HSP. Per la batteria, abbiamo 40 mAh per auricolari e 300 mAh per la custodia di ricarica, che garantiscono molte ore di utilizzo.

Trovate gli auricolari TWS da gaming Lenovo LP6 in offerta lampo su GearBest all'ottimo prezzo di 28.15€, a cui vanno abbinati i 3.14€ per la spedizione rapida Priority Line. Trovate il link all'acquisto qui in basso.

