Se siete in cerca di un prodotto per la pulizia efficiente, completo ed economico allora date un'occhiata al nuovo minimo storico dell'aspirapolvere ciclonico Xiaomi JIMMY JV83 che grazie al codice sconto dedicato scende al miglior prezzo di sempre con tanto di spedizione dall'Europa.

Codice sconto JIMMY JV83: l'aspirapolvere ciclonico del partner di Xiaomi al minimo storico, con spedizione EU

Sebbene il design segua molto quello di altri prodotti dello stesso brand, l'aspirapolvere ciclonico JV83 del partner di Xiaomi, JIMMY, in offerta è davvero bello da vedere oltre che utile, grazie alla struttura in azzurro metallizzato. Ma oltre al design, abbiamo anche tanta potenza: basti pensare alla potenza di aspirazione da 20.000 Pa, un motore brushless da 420 W, una batteria composta da 7 unità da 2.5 Ah, quindi arriviamo a 17.5 Ah, che permette di utilizzarlo in tre modalità diverse per un bel po' di tempo (a livello standard siamo sui 40 minuti consecutivi).

Oltre a fare da aspirapolvere standard, il JIMMY JV83 si distingue per diventare anche un 2-in-1 per arrivare su tutte le superfici, semplicemente sfruttando le diverse spazzole in dotazione e rimuovendo la lunga struttura in alluminio. Grazie al rullo principale ed il filtro HEPA, la pulizia diventa sicura e lo sporco non si aggroviglia nel comparto che raccoglie il tutto da 0.5 litri.

L'aspirapolvere ciclonico Xiaomi JIMMY JV83 va quindi in offerta al minimo storico grazie al codice sconto che trovate nel box in basso, direttamente dallo store Banggood e con spedizione dai magazzini EU. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu