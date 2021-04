codice sconto himo v1 plus

Tra i tanti prodotti per la mobilità elettrica e soprattutto non inquinante, quelle più interessanti sono sicuramente le e-bike. Soprattutto quando si tratta di una bici elettrica pieghevole come la Himo V1 Plus, attualmente in offerta con codice sconto su Geekbuying e spedizione da Europa gratis.

Himo V1 Plus: la bici elettrica pieghevole è in offerta con codice sconto su Geekbuying

La struttura ed il design ricordano un po' una BMX, ma dalle caratteristiche tipiche dei modelli elettrici. Oltre a questo, ha la qualità di essere pieghevole e facilmente trasportabile. Parlando invece delle sue componenti, abbiamo un motore da 250W che, coadiuvato dalla batteria da 2600 mAh, permette di ottenere un'autonomia lunga fino ai 60 km. La velocità massima è da 25 km/h. Presenti doppi freni e soprattutto non manca un comodo display per monitorare le varie modalità della bici.

Tornando alla struttura, è presente una utile certificazione IP54 che la protegge dalla pioggia e dagli spruzzi d'acqua. Presenti anche due ottimi parafanghi per le condizioni più “estreme”. Le ruote sono due ampi pneumatici da 14″. Infine, non dovrete temere le passeggiate in notturna grazie al faretto anteriore e l'indicatore di frenata.

Trovate la bici elettrica pieghevole Himo V1 Plus su Geekbuying in offerta con Coupon al prezzo di 470.56€, che considerando la spedizione da Europa gratuita è un ottimo costo per un modello di bici elettrica così valido.

N.B. Nel caso non doveste riuscire a visualizzare il box codice, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu