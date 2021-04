Quando pensiamo alle bici elettriche, ci viene subito in mente uno stile più sportivo, più “street”. Ma esistono anche modelli cosiddetti “da passeggio”, come la bici elettrica Dohiker 20F054, in offerta lampo su GearBest con spedizione da Europa.

Dohiker 20F054: la bici elettrica da passeggio è in offerta da Europa

Dando uno sguardo al design, ci rendiamo conto che si discosta abbastanza dalle eBike più note che hanno un appeal appunto più sportivo. Questo perché la struttura centrale è più curva e bassa, con un manubrio più alto e anche un comodo porta-bagagli sul retro. Quanto alle caratteristiche, abbiamo un motore da 250W, una batteria da 10 Ah, che insieme garantiscono un'autonomia di circa 50-55 km.

La velocità massima è di 25 km/h, mentre la trasmissione è a 7 marce. Le modalità di pedalata sono 3. Presenti freni anteriori e posteriori, una luce LED per le passeggiate in notturna ed è inoltre pieghevole. Non manca una buona certificazione IP54, mentre la capienza di peso massima è di circa 120 kg. Le ruote hanno una diagonale da 20″.

La bici elettrica da passeggio Dohiker 20F054 è attualmente in offerta lampo su GearBest, con il link all'acquisto che trovate qui sotto, a cui va aggiunta la comoda spedizione da Europa.

