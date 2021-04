Dopo averci deliziato con i modelli iPlay 20 e 30, spesso in sconto a prezzi decisamente accessibili, il produttore cinese torna alla carica con l'ennesima novità in salsa low budget. Si tratta di Alldocube iPlay 40, tablet con Android 10 e supporto 4G che non rinuncia ad offrire qualcosina in più, seppur mantenendosi su un prezzo contenuto grazie all'offerta con codice sconto di Banggood.

Alldocube iPlay 40 debutta in sconto su Banggood: tutto sul nuovo tablet low budget

Design e display

Il nuovo tablet del produttore si presenta con un look collaudato ma elegante, con bordi arrotondati ed un ampio pannello IPS In-Cell da 10.4″ con risoluzione 2K (200 x 1200 pixel). Il corpo misura 248.1 x 157.86 x 82 mm (per un peso di 475 grammi) ed è realizzato in metallo. Lungo la cornice superiore trova spazio una selfie camera da 5 MP mentre sul retro abbiamo un'unità da 8 MP.

Scheda tecnica

A muovere il dispositivo abbiamo un chipset Unisoc Tiger T618, soluzione octa-core con GPU Mali G52, 8 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibile tramite microSD). La batteria è un'unità da 6.000 mAh mentre lato connettività troviamo il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5G, il supporto SIM 4G ed il GPS. Il software è basato su Android 10.

Trattandosi di un tablet – quindi di un terminale votato alla multimedialità – non manca una configurazione Quad Speaker, per godere al meglio dei vari contenuti.

Alldocube iPlay 40 in offerta con codice sconto: prezzo e disponibilità

Il tablet Alldocube iPlay 40 scende di prezzo grazie a Banggood e al codice sconto dedicato. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Nel caso in cui non riusciate a visualizzare correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

