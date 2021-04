Quante volte guardiamo con ammirazione cuffie e auricolari dotati di codec Bluetooth ad alta qualità e certificazione Hi-Res, fermandoci subito perché anche in offerta hanno prezzi troppo alti? Ma se ci fosse una soluzione economica ma di grande livello e se quella soluzione fossero gli auricolari Bluetooth 1More E1001BT, dotati di triplo driver e le sopracitate funzioni ad un prezzo davvero conveniente in offerta con codice sconto su GearBest?

1More E1001BT: gli auricolari Hi-Res Triple Driver in offerta su GearBest

Lo stile scelto per queste cuffie Bluetoot 1More richiama a prodotti ben più costosi, con rifiniture in metallo e intagli al diamante molto precisi. Andando però verso le specifiche, partiamo proprio dal triplo driver integrato con uno principale e due ausiliari per una riproduzione audio molto fedele. E questo anche grazie al diaframma in metallo composito insieme ad un altro diaframma in PET.

Tutto ciò ci porta ad ottenere il codec wireless di alta qualità LDAC e la certificazione Hi-Res, che ci portano ad ascoltare musica ad un livello superiore visto che è possibile leggere tracce audio 16-bit/48 KHz. Passando ad altre feature, abbiamo una batteria da 160 mAh che garantisce una buona durata per l'ascolto consecutivo, sulla struttura inoltre sono presenti tasti che su degli auricolari TWS sarebbero touch, ma questo non è affatto un difetto.

Trovate gli auricolari Bluetooth Hi-Res 1More E1001BT in offerta su GearBest al prezzo di 24.5€, ottenibile grazie al codice sconto che trovate qui in basso nel box. Ricordiamo che sono applicate delle spese per la spedizione registrata a 4.8€, che non inficiano affatto il valore di cuffie che fanno del rapporto qualità/prezzo il grande punto di forza.

