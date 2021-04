Non sempre riusciamo a sistemare i nostri dispositivi come vorremmo per motivi di spazio. Quindi, una soluzione compatta come il Mini PC Windows Minisforum UM700, con chip Ryzen 7 serie H, può essere l'ideale in offerta con codice sconto e spedizione da Europa su Geekbuying.

Minisforum UM700: il Mini PC Windows Ryzen 7 è in offerta con codice sconto su Geekbuying

Molto compatto, il suo design cubico nasconde dentro di sé tanta potenza hardware. A partire proprio dalla CPU Ryzen 7-3750H, ma anche la GPU Radeon Vega 10, gli 8 GB di RAM DDR4 e la SSD da 256 GB PCIe. Oltre a questo, è presente il modulo Wi-Fi 6 ax, il Bluetooth 5.1 ed il supporto alla LAN GigaBit. Insomma, non manca proprio nulla.

Così come non manca nulla per le porte integrate nella macchina, con 2 porte USB 3.1 (una di prima generazione e l'altra di seconda), una porta USB-C di seconda generazione, un ingresso HDMI 2.0, DisplayPort, 2 porte Ethernet RJ45, jack audio, MIC digital e CMOS di reset. Infine, presente Windows 10 Pro, per un comparto completo e senza rinunce.

Il Mini PC Windows Minisforum UM700 è quindi in offerta con Coupon su Geekbuying al prezzo di 470.5€, a cui va integrata la spedizione da Europa di 5.04€. Considerando il totale, è davvero un ottimo prezzo per una soluzione così completa e compatta.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu