Dopo aver sorpreso piacevolmente utenti e addetti ai lavori con i precedenti capitoli della serie ZenFone, ASUS ZenFone 8 Mini potrebbe essere il vero asso nella manica. Dopo aver convinto con una peculiare flip camera, per il 2021 l'azienda taiwanese starebbe pianificando un altro colpo di scena. In questo articolo facciamo il punto della situazione, cercando di capire come dovrebbe apparire questo flagship compatto.

Aggiornamento 08/04: il nuovo smartphone mini di ASUS è stato avvistato in una nuova certificazione. Trovate tutti i dettagli direttamente nella sezione4 “Hardware”.

ASUS sarebbe al lavoro su uno ZenFone 8 Mini: ecco che cosa sappiamo

Design e display

Ogni volta che si parla di top di gamma e non, c'è qualcuno che lamenta l'assenza in circolazione di smartphone compatti. Ed è proprio a questa nicchia che ASUS ZenFone 8 Mini si proporrebbe, sfoggiando dimensioni più “tascabili” della media. Usiamo il virgolettato perché non ci aspettiamo certo un 4″, ma qualcosa più vicino allo standard dei 6″. Dal punto di vista estetico non abbiamo ancora informazioni, dato che di immagini non ce ne sono ancora.

Ma se si parla di schermo, ecco che i leak vengono in nostro aiuto. All'interno del software di ROG Phone 5 sono stati scovati indizi piuttosto attendibili sull'esistenza dello smartphone. Siglato come ZS590KS/I006D, nome in codice “sake“, avrebbe uno schermo OLED da 5,92″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel). Avrebbe anche un refresh rate a 120 Hz, confermando la volontà di puntare alla fascia high-end.

Hardware

Come già sottolineato, ASUS ZenFone 8 Mini sarà un vero e proprio top di gamma, come confermano i dati estratti dal software di ROG Phone 5. Come il nuovo gaming phone, anche questo smartphone “mignon” condividerebbe lo stesso Snapdragon 888. Il chipset 5G, realizzato a 5 nm, contiene una CPU octa-core Kryo 680 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) ed una GPU Adreno 660. Lato memorie non sappiamo ancora nulla, ma ci aspettiamo almeno 6/8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di storage UFS 3.1 non espandibile. Sarà interessante vedere che batteria potrà contenere un modello così minuto, probabilmente non sopra i 4.000 mAh.

Ancora non sappiamo precisamente la capacità della batteria ma la certificazione TUV pubblicata di recente e dedicata al dispositivo siglato I006D fa riferimento al supporto alla ricarica rapida da 30W. Purtroppo non sono presenti altri dettagli ma siamo certi che non mancheranno ulteriori certificazioni con novità su specifiche e caratteristiche del piccolo della serie ZenFone 8.

ASUS ZenFone 8 Mini – Prezzo e data d'uscita

Per il momento, la finestra temporale della serie ASUS ZenFone 8, Mini compreso, è tutto fuorché nota al pubblico. Ricordiamo che la serie ZenFone 7 fu presentata ad agosto 2020, perciò ipotizziamo che non se ne saprà nulla prima dell'estate 2021. Ma soprattutto, quanto potrebbe costare un versione Mini di ZenFone 8?

