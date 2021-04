ASUS ZenFone 7/7 Pro: Android 11 arriva in Italia

Possessori di ASUS ZenFone 7 e 7 Pro, gioite: l'aggiornamento ad Android 11 sta per arrivare. Pur avendo molti meno smartphone a catalogo, ASUS non si sta rivelando un produttore particolarmente repentino, ma si sta dando da fare. Ed è quasi paradossale che il major update sia arrivato prima sui vecchi ZenFone 6 che sugli ultimi top di gamma del produttore taiwanese. Ma finalmente il periodo di beta testing sta per giungere a conclusione, in favore dell'aggiornamento stabile.

Aggiornamento 10/04: dopo i primi avvistamenti in patria, l'aggiornamento ad Android 11 per la serie ASUS ZenFone 7 diventa Global ed arriva in Italia. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

ASUS conferma: l'aggiornamento ad Android 11 per ZenFone 7 e 7 Pro è dietro l'angolo

A rivelare l'arrivo dell'aggiornamento ad Android 11 per ASUS ZenFone 7 e 7 Pro ci ha pensato uno dei moderatori del forum ZenTalk. Viste le tante richieste da parte della community, ha così affermato: “A11 è in arrivo“. Una dichiarazione molto sibillina ma che riaccende le speranze in coloro che stanno attendendo che l'update giunga ufficialmente. Fortunatamente i moderatori hanno aggiunto qualche altra informazione utile per delineare meglio le tempistiche. Salvo il rilevamento di bug che ne impediscano il rilascio, l'aggiornamento arriva subito dopo la fine del Capodanno Cinese. La celebrazione avverrà in Cina il prossimo 12 febbraio, pertanto ci aspettiamo che il roll-out inizia verso metà febbraio.

Bisogna ancora attendere per Android 11 | Aggiornamento 26/02

Il Capodanno Cinese ce lo siamo lasciati alle spalle, ma di Android 11 per i possessori di ASUS ZenFone 7 e 7 Pro non c'è ancora traccia. È quasi paradossale che l'aggiornamento sia già arrivato su ASUS ZenFone 6, nonostante sia il modello di generazione passata.

A fare chiarezza arriva un moderatore del forum ZenTalk, spiegando che il major update è stato finalizzato, ma è stato rimandato a causa dei bug. Anziché febbraio, se tutto andrà bene l'aggiornamento sarà rilasciato durante il mese di marzo, anche se prima della release stabile ci sarà ancora un rilascio Beta. Una situazione praticamente identica a quella di OnePlus, con una OxygenOS 11 che tarda ad arrivare su alcuni modelli.

Android 11 è sulla via | Aggiornamento 26/03

Dopo un lungo periodo di beta testing, finalmente l'aggiornamento ad Android 11 sta partendo per i possessori di ASUS ZenFone 7 e 7 Pro. Il roll-out è partito in madrepatria (Taiwan), ma non dovrebbe volerci più molto prima che si diffonda nel resto del mondo. Il firmware è il 30.40.30.93 e porta con sé tutte le novità previste dal major update del robottino verde, così come alcune novità Zen UI e le patch di sicurezza di marzo.

Android 11 per ASUS ZenFone 7 e 7 Pro arriva in Italia | Aggiornamento 10/04

Dopo un bel po' di attesa, finalmente l'aggiornamento ad Android 11 per ASUS ZenFone 7 e 7 Pro debutta in versione Global e arriva in Italia. La versione firmware è MR2.1_30.40.30.96 ed il roll out incrementale è attualmente in corso: ovviamente – come al solito in questi casi – è lecito immaginare che sarà necessario pazientare alcuni giorni prima che l'update arrivi su tutti i modelli interessati.

Tra le novità, oltre ad Android 11 troviamo anche le patch di sicurezza del mese di marzo 2021, il nuovo Power Menù con l'integrazione di Google Pay, le versioni rinnovate delle app di sistema (come Contatti, Telefono, File e così via).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu