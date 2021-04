Tornano le offerte sugli indossabili più amati con l'iniziativa Amazfit Week: se volete risparmiare sull'acquisto del vostro smartwatch preferito questo è di certo il momento opportuno. Ma affrettatevi perché la promozione è disponibile solo per un periodo limitato di tempo!

Amazfit Week: tutti i dettagli della promozione e come fare per usare i codici sconto esclusivi

Fino al 18 aprile (salvo esaurimento scorte) è possibile partecipare all'iniziativa promozionale dell'Amazfit Week, con offerte su smartwatch, auricolari ed accessori disponibili tramite codici sconti esclusivi. Ma come fare per ricevere uno sconto fino al 15% per il dispositivo preferito? Non dovrete far altro che scegliere i prodotti Amazfit o Zepp che vi interessano, aggiungerli al carrello e controllare quali sono i codice sconti disponibili per il vostro ordine (FIT10 o FIT15), come nell'immagine in basso.

Per applicare lo sconto basterà cliccare sul codice scelto e quindi su “Aggiungi”. Il carrello verrà aggiornato automaticamente con il nuovo prezzo scontato. Ovviamente è bene tenere a mente che è possibile utilizzare solo un coupon alla volta, quindi scegliete quello di percentuale superiore. Inoltre lo sconto massimo del 15% è ottenibile solo su ordini superiori ai 100€. Per maggiori informazioni sull'iniziativa e per accedere ad Amazfit.shop, cliccate qui sotto.

Come anticipato poco sopra, è possibile scegliere tra una vasta scelta di prodotti Amazfit e Zepp, per andare incontro a qualsiasi esigenza. Per chi cerca un prodotto economico è possibile puntare su BIP U Pro, mentre se per voi la parola d'ordine è stile GTS 2 Mini e GTR 2 sono gli indossabili che fanno al caso vostro. Date un'occhiata ad Amazfit.shop per scoprire tutti i prodotti!

