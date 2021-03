Un mese di marzo molto intrigante per quanto riguarda l'universo ZTE. Dopo la presentazione del nuovo modello dell'alleato Red Magic, il brand principale con a capo Ni Fei è pronto a lanciare un nuovo smartwatch, ZTE Watch GT, che potrebbe essere un modello di livello superiore rispetto al Live presentato qualche tempo fa.

ZTE Watch GT: cosa aspettarsi dal nuovo smartwatch

Le indiscrezioni su questo nuovo indossabile di ZTE si fermano purtroppo al campo delle ipotesi, dato che il brand non ha annunciato nessuna delle specifiche in merito. Possiamo aspettarci un display AMOLED, ma non è chiaro se avrà una cassa tonda o rettangolare come il precedente Live. La tendenza propende però verso una soluzione circolare, magari una versione simile al Red Magic Watch ma con opzioni lifestyle.

Come ogni smartwatch, è molto probabile che siano presenti il monitoraggio di tante attività sportive, ma anche per la salute come l'SpO2, il battito cardiaco, il sonno e la pressione sanguigna. Ovviamente, tutto questo è assolutamente da confermare e fino alla presentazione non ne abbiamo ancora certezza.

Meno dubbi, ma neanche qui nessuna certezza, sulla data di uscita, dato che dal teaser ufficiale si parla sia del Watch GT, sia della serie di smartphone ZTE S30, che dovrebbe essere presentato entro le prossime settimane e quindi è molto probabile possa arrivare in concomitanza.

