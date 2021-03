Due degli smartwatch più eleganti e interessanti del panorama wearable, gli Zepp E si sono sicuramente distinti, come vediamo nella recensione. Ma diventano ancora più appetibili grazie allo sconto sul prezzo di 50€ ed il bundle che unisce Zepp E Square e Circle alla Band 5 oppure il Neo in omaggio sullo store del rivenditore autorizzato Amazfit.

Zepp E Square e Circle: sconto con bundle sullo store del rivenditore autorizzato Amazfit

Prima di procedere a spiegarvi come ottenere la bella offerta proposta dallo store Amazfit, vi rinfreschiamo la memoria in merito alle caratteristiche dei due Zepp E. Entrambi dotati di display AMOLED, sono disponibili sia in versione rettangolare che circolare rispettivamente da 1.65″ e 1.28″. Non mancano poi i vari sensori per il rilevamento della frequenza cardiaca e altri parametri per la salute, il monitoraggio passi, attività sportive e tanto altro.

Non manca poi un'impermeabilità fino a 5 ATM, utile quindi per quando si nuota. Possibile ovviamente cambiare watch face, controllare la musica, il meteo e ricevere le notifiche. Tutto questo anche grazie all'applicazione dedicata Zepp. Da quest'app è possibile controllare tutti i parametri sopraindicati, così da essere sempre informati. Infine, la batteria garantisce circa una settimana di autonomia, con un modulo da 188 mAh.

Trovate quindi Zepp E Circle e Square in offerta a 199€ invece che 249€ (quindi 50€ di sconto già applicato) sullo store del rivenditore autorizzato Amazfit, ottenendo un bundle in cui è incluso, a scelta, un indossabile tra l'Amazfit Band 5 ed il Neo.

